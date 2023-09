Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt endet am Straßenschild

Sonneberg (ots)

Am Sonntag, gegen 00:10 Uhr fiel den Beamten der PI Sonneberg ein Krad-Fahrer in der Neustadter Straße auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Die Anhaltesignale, wie Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift "STOPP POLIZEI" ignorierte er. Stattdessen beschleunigte er bereits am Krankenhaus auf über 100 km/h, bei erlaubten 30 km/h und fuhr in Richtung Neustadt b. Coburg, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dort beschleunigte er abermals seine 2-Takt-KTM mit fast 300cm³ Hubraum auf etwa 130 km/h. Beim Versuch die Hauptstraße zu verlassen und hinter der Landesgrenze zu Bayern in den Mühlweg abzubiegen, kollidierte der Flüchtende mit einem Wegweiser und kam zu Fall. Hierdurch verletzte sich der KTM-Fahrer, trotz "Nussschalenhelm" und Sturmhaube, glücklicherweise nur leicht. Bei näherer Betrachtung stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer weder im Besitz der gültigen Fahrerlaubnisklasse ist, noch für sein Zweirad ein Versicherungsschutz bestand. Der nunmehr beschuldigte 17-Jährige aus dem Lkr. Sonneberg muss sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Beamte der PI Neustadt b. Coburg kamen zur Unfallaufnahme zum Einsatz. An der KTM entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Wegweiser wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde im Anschluss seinen Eltern übergeben.

