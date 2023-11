POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg (ots) - Gegen 00.25 Uhr drangen bislang unbekannte Personen am frühen Samstagmorgen (04. November) gewaltsam in das Lager eines in der Straße Am Bahnhof gelegenen Verbrauchermarktes ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Softdrinks. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

