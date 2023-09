POL-DEL: Diepholz - +++ Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung +++ Gesuchter Tatverdächtiger in Schwarmstedt festgenommen

Delmenhorst (ots) - Eine Frau ist am vergangenen Wochenende zweimal auf dem Gelände des Evangelischen Friedhofs an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst sexuell belästigt worden. Nach dem zweiten Vorfall suchte sie die Polizei auf. Nun wird nach Zeugen gesucht. Die Frau suchte den Friedhof zunächst am Freitag, 08. September 2023, 18:30 Uhr, auf, um ein Grab zu ...

mehr