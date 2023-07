POL-WI: Kennzeichen abgerissen und anschließend Widerstand geleistet +++ Drei Einbrüche festgestellt +++ Unfall im Kreuzungsbereich +++ Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kennzeichen abgerissen und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Klingholzstraße, 20.07.2023, 09.15 Uhr,

(pl)Ein 45-jähriger Mann hat auf einem Firmengelände in der Klingholzstraße die Kennzeichen zweier Autos abgerissen und anschließend Widerstand geleistet. Eine Polizeistreife wurde um kurz nach 09.00 Uhr wegen der Sachbeschädigung auf das Firmengelände entsandt und traf vor Ort auf den Mitteiler sowie den mutmaßlichen Randalierer. Als die Polizeikräfte daraufhin den Tatverdächtigen einer Kontrolle unterziehen wollten, habe dieser nicht auf die polizeilichen Anweisungen reagiert und nach einem Polizeibeamten geschlagen. Der 45-Jährige wurde zu Boden gebracht und festgenommen. Da sich der Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik überstellt. Bei dem Widerstand wurde niemand verletzt.

2. Drei Einbrüche festgestellt,

Wiesbaden, 20.07.2023,

(pl)Im Verlauf des Donnerstags wurden in Wiesbaden drei Einbrüche festgestellt. Beim Einbruch in ein Reihenhaus im Wallauer Weg in Nordenstadt hatten es die Täter am Donnerstagmorgen auf hochwertige Schmuckstücke abgesehen. Die Einbrecher hatten zwischen 08.15 Uhr und 10.00 Uhr die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und anschließend mit der Beute unerkannt die Flucht ergriffen. Am selben Tag wurde zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr eine Wohnung in der "Untere Albrechtstraße" heimgesucht. In diesem Fall erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Schuhe. In der Straße "Am Kupferberg" brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Unfall im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 21.07.2023, 04.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurde am frühen Freitagmorgen in Delkenheim ein 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der 39-Jährige war gegen 04.50 Uhr mit seinem Opel vom Rathausplatz kommend auf der Straße "Mühlberg" unterwegs, als es im Kreuzungsbereich Mühlberg / L3028 / Max-Planck-Ring zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer auf der L3028 in Richtung Nordenstadt fahrenden 63-jährigen Frau kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen eine Ampel und ein Verkehrsschild geschleudert. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Der 39-Jährige musste schwerverletzt und die 63-Jährige leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Loreleiring, 20.07.2023, 12.40 Uhr,

(pl)Eine 74-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmittag im Loreleiring beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 72-jähriger Autofahrer mit einem Ford Focus den Loreleiring in Richtung Schiersteiner Straße entlang, als die 74-Jährige in Höhe der Mittelheimer Straße auf die Fahrbahn lief und von dem Auto erfasst wurde. Die Fußgängerin musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Anschlussstelle Mainzer Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

