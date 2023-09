Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Strohmiete brannte an Ahsener Straße und sorgt für lange Sperrung

Die Feuerwehr Datteln wurde um 0:58 Uhr zu einem Flächenbrand an der Ahsener Straße alarmiert. Hier brannte auf einem tieferliegendem Feld direkt an der Straße gelegen eine Strohmiete aus ca 30 Rundballen. Das Feuer hatte sich zum Teil bereits in die Bepflanzung an der steilen Böschung hineingefressen. Teilweise brannten bereits die Wipfel der dort geplanten Bäume. Dieses und der starke Funkenflug sorgten für die Notwendigkeit einer sofortigen Sperrung der Ahsener Straße. Während von 2 Seiten mit mehreren Rohren gelöscht wurde, wurde auch das auf der Nieren Straßenseite liegende Feld, auf dem der Funkenregen herunter kam fortlaufend kontrolliert. Die Löschwasserversorgung musste aufwendig über eine lange Wegestrecke aufgebaut werden und wurde zunächst durch Pendelverkehr mit den großen wasserführenden Fahrzeugen der Wehr sichergestellt. Der Wehr gelang es die Ausbreitung im Grünstreifen, bestehend aus bis zu 4 m hohem Buschwerk und Bäumen zu stoppen, hatte jedoch zunehmend mit dem eingesetzten Löschwasser auf dem Feld zu kämpfen. Die eingesetzten Einsatzkräfte standen teilweise knietief im Matsch. Ein kontrolliertes Abbrennen der Miete war aufgrund der beschriebenen Umstände nicht möglich. Im Einsatzverlauf wurden die Löschzüge 2,3 und 4 von einem örtlichen Lohnunternehmer unterstützt. Die Ahsener Straße blieb während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Einsatzdauer zog sich bis 5:00 Uhr. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Zeitweise wurde die Dattelner Wehr auch durch Kräfte aus Waltrop unterstützt.

