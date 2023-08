POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Herzebrock-Clarholz - 15-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein 34-jähriger Mann wurde am Sonntagmorgen (20.08., 07.45 Uhr) in der Nähe eines Einbruchstatorts an einem Getränkemarkt an der Rhedaer Straße festgestellt. Ersten Ermittlungen nach hat der Mann versucht in den Markt einzubrechen. In seinem Rucksack hatte er eine Brechstange dabei. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. ...

mehr