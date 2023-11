Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Radfahrer von Auto erfasst - Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 15.11.2023 (Mittwoch) an der Kreuzung Willy-Brandt-Platz/Neustadt zugetragen hat, sucht die Polizei nun nach der Unfallverursacherin und Zeugen. Ein 12-Jähiger aus Detmold fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Hornschen Straße in Richtung Lemgo. Als er die Ampel im Kreuzungsbereich bei Grün überquerte, erfasste ihn ein dunkles Auto mit einer Fahrerin am Steuer, so dass er vom Rad stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Autofahrerin stieg aus und sprach kurz mit dem Jungen, der die Frau aufgrund von Sprachbarrieren nicht verstand. Anschließend fuhr die Unbekannte in Richtung Neustadt davon. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, graue Haare, sprach gebrochen Deutsch. Das Verkehrskommissariat bittet die Unfallverursacherin sowie Zeugen, die weitere Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Es gilt: Sobald ein Kind in den Unfall verwickelt ist oder es Verletzte gibt, sollten Sie immer die Polizei rufen! Kinder gelten nicht als feststellungsbereite Personen: Selbst wenn das Kind Ihnen gegenüber behauptet nicht verletzt zu sein, kann es passieren, dass Erziehungsberechtigte im Nachhinein Verletzungen feststellen und den Vorfall bei der Polizei anzeigen. Haben Sie den Unfall dann nicht gemeldet, droht Ihnen eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und/oder unterlassener Hilfeleistung.

