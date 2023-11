Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. In Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen (21.11.2023) gegen 6 Uhr auf der Detmolder Straße in Asemissen. Eine 68-Jährige aus Oerlinghausen fuhr mit ihrem BMW in Richtung Helpup. Da sie nach eigenen Angaben vom Gegenverkehr geblendet wurde, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte die Fahrerin mit dem Audi eines 31-jährigen Mannes aus Oerlinghausen, der in Richtung Bielefeld unterwegs war und nicht mehr ausweichen konnte. Sowohl die 68-Jährige als auch der 31-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. An den beiden Autos sowie einer Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Der Audi sowie der BMW mussten abgeschleppt werden. Die Detmolder Straße blieb für die Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

