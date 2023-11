Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Dach eines Wohnhauses brennt.

Lippe (ots)

In der Holzhofstraße brannte am Mittwochabend (22.11.2023) ein Wohnhaus. Die Flammen schlugen gegen 19.30 Uhr aus dem Dach der obersten Wohnung des Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen des Feuers auf die weiteren Wohnungen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Hauses kamen vorübergehend anderweitig unter. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zuvor Schweißarbeiten am Dachaufbau vorgenommen, die ursächlich für den Brand gewesen sein könnten. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

