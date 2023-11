Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Zwei Verletzte und drei beschädigte Wagen nach Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Mittwochmittag (22.11.2023) auf Höhe der Oil-Tankstelle ein Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 32-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung Augustdorf. Vor ihm hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Beim Anfahren übersah er augenscheinlich den vor ihm wartenden VW Beetle einer 63-jährigen Detmolderin, so dass die Autos aufeinanderprallten. Der Beetle wurde durch den Zusammenstoß wiederum auf den Renault Talisman eines 70-Jährigen aus Detmold aufgeschoben, der ebenfalls verkehrsbedingt wartete. Die 63-Jährige sowie der 32-Jährige erlitten leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst wurde jedoch nicht benötigt. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell