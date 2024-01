Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unbekannte stehlen Lamm - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwoch (17.01.2024), 12.00 Uhr und Donnerstag (18.01.2024), 18.00 Uhr in Großsachsenheim ein Lamm. Das acht Monate alte Jungtier war zur Tatzeit gemeinsam mit seiner Herde auf einem Wiesenstück zwischen Sersheimer Straße und Kirbachstraße nahe der Metter eingezäunt. Das Lamm wiegt etwa 50 kg und hat einen Wert von rund 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

