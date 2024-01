Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Person bricht in Eis ein + Jugendliche bei Unfall verletzt + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Person bricht in Eis ein

Eine aufmerksame Frau hat einen Mann in Grünberg möglicherweise vor Schlimmerem bewahrt. Am Freitag (12.01.2024) hörte die 20-Jährige gegen 16.10 Uhr Hilferufe aus dem Bereich Baumgartenfeld. Sie ging daraufhin nachsehen und stellte fest, dass ein Mann in das Eis eines dortigen Teichs eingebrochen war. Umgehend setzte sie einen Notruf ab. Zudem blieb sie bei dem Mann, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Mann konnte sich in der Zwischenzeit selbst an das Ufer retten. Ohne den Notruf und die Unterstützung der Reiskirchenerin wäre der Mann vermutlich erst mit erheblichem Zeitverzug gefunden worden. Der Mann kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus, es bestand jedoch, dank der schnellen Rettung und Versorgung, keine Lebensgefahr.

Gießen: Jugendliche bei Unfall verletzt

Im Schiffenberger Weg kam es am Dienstag (16.01.2024) zu einem Unfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Die 14-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis überquerte gegen 07.35 Uhr zu Fuß den Schiffenberger Weg in Höhe der Hausnummer 72. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste ein in dem Moment stadtauswärts fahrender Skoda die Jugendliche dabei. Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die 27-Jährige Autofahrerin aus Gießen blieb unverletzt.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall zwischen der Fußgängerin und dem silberfarbenen Fabia beobachtet?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 an die Polizeistation Gießen Süd.

Gießen: Kontrollen in der Innenstadt

Im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Gießen" führten Beamte der Gießener Polizei am Montag (15.01.2024) Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Unterstützt wurden sie dabei durch Licher Bereitschaftspolizisten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz. Im Rahmen der stationären und mobilen Kontrollen, die auch zivil durchgeführt wurden, konnten die Beamten auch geringe Mengen an Drogen sicherstellen. So stellten sie sowohl bei einem 39-Jährigen nahe des Kirchenplatzes eine geringe Menge Haschisch sicher, wie bei einem 29-Jährigen in der Nähe des Marktplatzes. Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Eine Verkehrskontrollstelle in der Frankfurter Straße ergab keine nennenswerten Beanstandungen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Unfallfluchten:

Gießen: Am Montag (15.01.2024) fuhr eine Radfahrerin den Anneröder Weg in Richtung Fuchsgraben. Gegen 09.10 Uhr fuhr ihren Angaben zufolge in Höhe der Hausnummer 36 plötzlich ein geparktes Auto vom Fahrbahnrand an, ohne auf die Radlerin zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich diese aus. Dabei kam sie zu Fall und prallte gegen einen geparkten Hyundai. Der Verursacher, der nicht beschrieben werden konnte, fuhr einfach davon, ohne sich um die Radlerin und den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Nach derzeitigen Erkenntnissen missachte ein Unfallbeteiligter die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße/Rodthol. Der Unfall ereignete sich am Montag (15.01.2024) gegen 07.45 Uhr. Der verursachende Opel Insignia fuhr die Wilhelmstraße in Richtung der Ludwigstraße entlang. Aus der Straße Rodthol kam von rechts ein unbekanntes, silberfarbenes Fahrzeug, welches vorfahrtsberechtig war. Dies erkannte die Opel-Fahrerin zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Statt anzuhalten, flüchtete der silberfarbene Pkw jedoch einfach vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich um eine Limousine handeln. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 2.200 Euro. Das flüchtige Auto ist auf der linken Seite beschädigt.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur flüchtigen, silberfarbenen Limousine geben, die linksseitig beschädigt ist?

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Lich: Am Freitag (12.01.2024) parkte der Fahrer eines weißen A 6 gegen 12 Uhr in der Straße Oberstadt. Als er gegen 15.30 Uhr zum Auto, das in Höhe eines Elektroladens am Fahrbahnrand stand, zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront des Audis feststellen. Der Unfallverursacher war einfach davongefahren, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06401/91430.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell