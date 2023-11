Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, er sich am Donnerstag in Aurich ereignet hat. Auf dem Fahrradweg neben der Esenser Straße stürzte gegen 7.30 Uhr eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen war ihr in Höhe der Hausnummer 108 eine bislang unbekannte Frau auf einem Fahrrad entgegengekommen und hatte im Vorbeifahren gegen das Pedelec des Mädchens getreten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Brandgeschehen

Norderney - Brand in Apartmenthaus

In einem Apartmenthaus auf Norderney hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Gegen 3 Uhr wurde in dem Ferienapartmenthaus in der Kaiserstraße ein Feuer gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr an der Örtlichkeit eintrafen, war das Treppenhaus bereits stark verraucht. In dem Gebäude hielten sich noch Personen auf, die evakuiert wurden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude ist jedoch vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Feuer war nach bisherigem Ermittlungsstand in einem Sicherungskasten in einer unbewohnten Wohnung entstanden. Hinweise auf Fremdeinwirkung hat die Polizei aktuell nicht.

