Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Hamswehrum (Gemeinde Krummhörn) ereignet. Gegen 13 Uhr kam nach ersten Erkenntnissen eine 16-Jährige mit dem Fahrrad aus der Kommune-Chaussee und überquerte an einer Querungshilfe die Hamswester Straße. Hierbei wurde sie von einem 23-jährigen Autofahrer erfasst, der dort mit einem VW in Richtung Upleward unterwegs war. Die 16-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Krummhörn wurde schwerst verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Es waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

