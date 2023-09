Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 54- und ein 35-Jähriger gerieten am Montag (04.09.2023), gegen 5.20 Uhr, in einer Bar in der Bahnhofstraße in einen Streit. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte der 54-Jährige den 35-Jährigen mit einem Messer. Der 35-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der 54-Jährige war alkoholisiert (2.23 Promille). Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

