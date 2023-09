POL-PPRP: Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 01.09.2023, entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 73-jährigen Geschädigten. Diese befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße. Der oder die unbekannten Täter entnahmen den Geldbeutel aus dem geschlossenen Einkaufstrolley der Geschädigten. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an ...

mehr