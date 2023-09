Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zaun beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann rangierte am Montag (04.09.2023, 10.40 Uhr) mit einem weißen Transporter in der Hermann-Hesse-Straße. Der Beifahrer stieg aus dem Transporter und wies den Fahrer ein. Hierbei stieß der Transporter gegen einen Zaun eines Anwesens und beschädigte diesen. Der Fahrer und der Beifahrer fuhren anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete Unfall und filmte den Transporter. Mithilfe des Videos ermittelt nun die Polizei den verantwortlichen Fahrer. Am Zaun entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

