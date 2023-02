Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub in Wohnung

Euskirchen (ots)

Zwei Männer klopften am Mittwochabend (8. Februar) gegen 19.30 Uhr an der Tür eines Mannes in der Römerstraße. Nach dem Öffnen wurde der Bewohner umgestoßen und die beiden Männer drangen in die Wohnung ein. Raub in Wohnung

Sie erbeutete ein Handy und entfernten sich.

Polizeibeamte konnten in unmittelbarer Nähe einen der beiden Räuber - einen 22-Jährigen aus Euskirchen - stellen und vorläufig festnehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

