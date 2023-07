POL-BO: Nach Straßenraub: 17-Jähriger im Krankenhaus

Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 16. Juli, gegen 17.45 Uhr am Kemnader See in Bochum ereignet hat, sucht die Polizei einen unbekannten Radfahrer. Ein 64-jähriger Bochumer war mit seinem Fahrrad am Kemnader See unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand kam ihm im Bereich zwischen der Straße "Blumenau" und der Oveneystraße ein Radfahrer ...

