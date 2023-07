Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Kemnader See - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 16. Juli, gegen 17.45 Uhr am Kemnader See in Bochum ereignet hat, sucht die Polizei einen unbekannten Radfahrer.

Ein 64-jähriger Bochumer war mit seinem Fahrrad am Kemnader See unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand kam ihm im Bereich zwischen der Straße "Blumenau" und der Oveneystraße ein Radfahrer entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 64-Jährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Derzeit ist noch unklar, ob es möglichweise zu einer Kollision mit dem anderen Radfahrer gekommen ist oder ob der 64-Jährige ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der unbekannte Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

