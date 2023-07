Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorroller-Fahrer (58) nach Sturz auf nasser Fahrbahn

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall in Herne-Süd verletzte sich ein 58-jähriger Herner, der auf einem Motorroller unterwegs war, schwer.

Der Unfall hat sich am Samstagmittag, 15. Juli, gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Flottmannstraße/Vödestraße ereignet. Dort fuhr der 58-Jährige mit seinem Motorroller aus Bochum kommend in den Kreuzungsbereich ein, bremste und rutschte auf der nassen Fahrbahn zur Seite. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell