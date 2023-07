POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei zeigt Präsenz in der Bochumer Hustadt

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Tankstellenraub in Bochum-Mitte am frühen Freitagmorgen, 14. Juli, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 4 Uhr betrat ein bislang nicht ermittelter Mann die Tankstelle an der Alleestraße 79 und forderte unter Vorhalt eines stumpfen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Mit der ...

