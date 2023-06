POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Holzen

Brilon (ots) - Am Dienstag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Brilon. Ein 45jähriger Motorradfahrer aus Brilon befuhr die Obere Bahnhofstraße in Richtung Alme. In einem Kurvenbereich kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Traktor. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 58jährige Traktorfahrer aus Marsberg blieb ...

mehr