Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmeneinbrüche in Marsberg

Marsberg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr kam es in Marsberg-Essentho zu einem Einbruch in eine Firma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang ins Gebäude eines Busunternehmens. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 07:15 Uhr in Giershagen. Dort verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude. Auch dort wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell