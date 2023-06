Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei im Auto während der Fahrt

Olsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:15 Uhr zu einer ungewöhnlichen Schlägerei in Olsberg - Elleringhausen. Ein Auto, insgesamt mit 5 Personen besetzt, fuhr von Olsberg in Richtung Willingen. Zwei alkoholisierte Mitfahrerinnen, 20 und 45 Jahre alt, gerieten während der Fahrt in einen heftigen Streit. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es auch zu körperlichen Übergriffen der beiden Kontrahentinnen, sodass ein Rettungswagen am Ort erscheinen musste. Erschwerend kommt hinzu, dass der Konflikt zwischen den Rücksitzen und dem Beifahrersitz ausgetragen worden ist. Glück im Unglück hatte der 20jährige Fahrer aus Erndtebrück, der das Auto noch rechtzeitig und unbeschadet anhalten konnte. Gegen die beiden Frauen wird aktuell wegen Körperverletzung ermittelt. Ob hier zusätzlich ein Verkehrsdelikt vorliegt, wird aktuell noch geprüft.

