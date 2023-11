Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - E-Scooter gestohlen

Aurich - E-Scooter entwendet

Großheide - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - E-Scooter gestohlen

Ein E-Scooter wurde am Montag in Marienhafe gestohlen. Unbekannte entwendeten das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Ninebot von einem Fahrradparkplatz in der Rosenstraße. Die Tatzeit ist zwischen 8.10 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 04931 9210.

Aurich - E-Scooter entwendet

In der Auricher Innenstadt haben Unbekannte am Mittwoch einen E-Scooter gestohlen. Die Täter brachen nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.40 Uhr und 19.50 Uhr das Schloss eines Segway Ninebot E-Scooters auf und stahlen Gefährt. Es stand zur Tatzeit vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Unfallflucht

In Großheide kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr. Gegen 8 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer auf der Straße Am Berumerfehnkanal, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. In Höhe der Ortstafel Westermoordorf kollidierte der Unbekannte mit dem Außenspiegel des Opel und setzte seine Fahrt dann unerlaubt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell