Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht

Dornum - Autofahrerin war alkoholisiert

Aurich - Autofahrerin weicht Pony aus und prallt gegen Baum

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag auf der Leerer Landstraße in Großefehn ereignet. Gegen 16.05 Uhr hatte ein Mann seinen Volvo V90 in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 29, gegenüber einem Lebensmittelgeschäft, abgestellt. Als er um 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Fahrerseite einen Streifschaden fest. Offenbar hatte ein Unbekannter das Auto im Vorbeifahren touchiert und war weitergefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines blauen Kipplasters, der in dieser Zeit dort gesehen wurde, sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Dornum - Autofahrerin war alkoholisiert

Am Montagabend war eine Autofahrerin in Dornumersiel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die VW-Fahrerin fuhr gegen 22.25 Uhr auf der Störtebekerstraße und überholte eine Zivilstreife. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Frau fuhr teilweise mit einer mehr als doppelten Geschwindigkeit als erlaubt. Hinter Dornumergrode konnte die Frau von der Zivilstreife gestoppt und kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass die Frau nicht nur viel zu schnell gefahren war, sondern auch noch unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Autofahrerin weicht Pony aus und prallt gegen Baum

Ein freilaufendes Pony hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Aurich geführt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 6.10 Uhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin auf der Wiesenser Straße, als das Tier plötzlich über die Fahrbahn lief. Die Frau musste ausweichen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte seitlich mit einem Baum. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Das Pony blieb unverletzt. Es wird nun gegen den Halter des Tieres ermittelt.

