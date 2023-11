Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagmorgen in Eversmeer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8 Uhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Milchtankwagen auf dem Königsweg in Fahrtrichtung Ostermoordorf. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam ihm mittig entgegen, sodass der 32-Jährige ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Am Milchtankwagen entstand Sachschaden, der Fahrer blieb aber unverletzt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf über 5.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er soll einen silbernen Kleinwagen gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell