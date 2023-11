Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 05.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 22jähriger Auricher mit seinem PKW die Emsstraße aus Rtg. Raiffeisenstraße kommend in Rtg. Popenser Straße. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 52jährigen Auricherin zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt, die PKW mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22jährige Unfallverursacher alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr zwischen zwei Männern in einer Discothek in Aurich endete für einen 39jährigen aus Großefehn in der Notaufnahme der UEK Aurich. Dieser war zunächst auf der Tanzfläche der Discothek mit einem 42jährigem aus Jever in Streit geraten. Der Streit mündete in einer Rangelei, in dessen Verlauf dem Mann aus Großefehn ein Glas auf den Kopf geschlagen wurde. Der Mann erlitt eine Platzwunde, welche medizinisch versorgt werden musste.

Norden

Lütetsburg - In die Leitplanke geraten

Ein 19-jähriger Mann aus Hinte befuhr am Samstag gegen 20:10 Uhr mit seinem BMW die Norder Ortsumgehung vom Kreisel Lütetsburg in Richtung Norddeich. Etwa in Höhe der Einfädelungsspur geriet er mit seinem Pkw nach rechts in die Leitplanke, wobei Sachschaden entstand. Der junge Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme gab der 19-Jährige an, dass ihm unmittelbar vor dem Unfall ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei, weswegen er stark abgebremst habe und in der Folge in die Leitplanke geraten sei. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931-9210.

Wittmund

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Hindernisse auf Fahrbahn gelegt Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, beobachtete eine namentlich nicht bekannte Zeugin, wie zwei Personen am Kreisverkehr an der Auricher Straße / Nordener Straße mehrere Kanthölzer auf die Fahrbahn gelegt haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, insbesondere die Frau, die die beiden Personen ansprach, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

