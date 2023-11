POL-AUR: Friedeburg - Kraftstoff gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Kraftstoff gestohlen

In Friedeburg haben unbekannte Täter einen Bagger aufgebrochen und Diesel entwendet. Die Täter brachen in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, gewaltsam den Tankdeckel eines Baggers auf und zapften ungefähr 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Kettenbagger war in der Straße Luukmoor abgestellt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegengenommen.

