Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in Grundschule - Täter stehlen I-Pads

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte die in Grundschule 'Auf der Schomm' in Hinsbeck ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schule, öffneten gewaltsam alle Räume und stahlen unter anderem eine Vielzahl von I-Pads und Laptops. Auch eine Geldkassette der OGS entwendeten die Täter. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden ist erheblich. Die Viersener Kripo war bis in die Mittagsstunden mit der Spurensicherung beschäftigt. Es ist zu vermuten, dass die Einbrecher die Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (788)

