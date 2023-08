POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Gärtnerei

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Breyell auf dem Windmühlenweg in Richtung Lenzenweg. An der Kreuzung zum Ritzbruch bog er in diesen nach links ab, um zu wenden. Als er rückwärts fuhr, missachtete er die Vorfahrt zweier Radfahrenden, die auf dem Windmühlenweg in Richtung Breyell unterwegs waren. ...

mehr