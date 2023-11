Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Hage - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Unfall mit Gegenverkehr/Aurich - Unfall beim Wenden

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Donnerstagnacht hielten Polizeibeamte in Aurich einen Motorradfahrer an. Während der Kontrolle in der Von-Jhering-Straße stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist in Hage nach einem Zusammenstoß in der Straße zum Herrentog geflüchtet. Der Unbekannte touchierte in der Zeit von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, einen schwarzen Renault Twingo und beschädigte ihn am vorderen, linken Kotflügel. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Unfall mit Gegenverkehr

Am Donnerstag hat sich ein Unfall in Norden ereignet. Ein 51-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Norddeicher Straße in Richtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er gegen 9.35 Uhr in den Gegenverkehr und stieß mit einem 60-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Der 60-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin werden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Aurich - Unfall beim Wenden

Am Donnerstag hat es in Aurich einen Unfall gegeben. Ein 55-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Utlandshörner Straße in Richtung Georgsfeld. Gegen 8.20 Uhr wendete der Fahrer und übersah dabei die 28-jährige VW-Fahrerin im Gegenverkehr. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. An beiden Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell