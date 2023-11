Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Norden - Mehrere Pkw durch Feuer stark beschädigt

Norden - Mehrere Pkw durch Feuer stark beschädigt In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages geriet mindestens ein Pkw auf dem öffentlichen Parkplatz an der Pottbackerslohne/Kirchstraße in Norden in Brand. Das Feuer griff schnell auf weitere, abgeparkte Pkw über, so dass insgesamt sechs Fahrzeuge von dem Brand betroffen waren. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Einsatz von Schaummittel unter Kontrolle bringen. Parallel erfolgten durch eingesetzte Polizeikräfte Absperrmaßnahmen. Es wurden keine Personen infolge des Brandgeschehens verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 921-115

