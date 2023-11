Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Handydieb gefasst, Südbrookermerland - Kraftstoff gestohlen, Aurich - Pkw aufgebrochen

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Handydieb gefasst

Am Mittwochmorgen konnte in Aurich ein Handydieb gestellt werden. Die Eigentümerin befuhr zunächst mit ihrem Fahrrad den Geh- und Fahrradweg der Dornumer Straße und verlor dabei ihr Mobiltelefon. Nachdem sie den Verlust feststellte und mit ihrem Fahrrad umdrehte, sah sie, wie der hinter ihr fahrende Täter das Handy bereits an sich nahm. Er verweigerte die Herausgabe und ergriff die Flucht. Zwei Zeugen wurden auf die Hilferufe der Geschädigten aufmerksam und verfolgten den Dieb. Um die Verfolgung zu unterbinden schlug der Täter in Richtung eines Zeugen, verfehlte jedoch seinen Schlag. Der Täter setzte seine Flucht in das dortige Industriegebiet fort und konnte schließlich durch die Polizei gestellt werden. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookermerland - Kraftstoff gestohlen Zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in Südbrookmerland kam es zwischen Montag und Mittwoch. Unbekannte betraten das Baustellengelände am Beerster Weg und entwendeten Dieselkraftstoff aus einem Radlader. Weithin erlangten die Täter auch zwei Baumaschinen. Im Anschluss an die Tatbegehung gelang ihnen unerkannt die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Aurich - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich in der Popenser Straße in Aurich ein Diebstahl aus einem Pkw. Mindestens ein unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines Pkw mit einem Stein ein und entwendete eine Geldbörse. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

