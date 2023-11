Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - In Keller eingebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - In Keller eingebrochen

In Norden haben unbekannte Täter einen Einbruch begangen. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 23.20 Uhr, haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße verschafft. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

