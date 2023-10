POL-AUR: Leerhafe - Vermisste Frau wohlbehalten zurück - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen, die sich am Samstagvormittag in Ochtelbur ereignet haben. Gegen 10.50 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann unbefugt ein Wohnhaus an der Friesenstraße und entwendete Bargeld. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad mit roten Schutzblechen. Bereits um kurz nach 10 Uhr war es zu einem ähnlichen Fall in ...

