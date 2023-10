Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Zeugen gesucht

Hage - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen, die sich am Samstagvormittag in Ochtelbur ereignet haben. Gegen 10.50 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann unbefugt ein Wohnhaus an der Friesenstraße und entwendete Bargeld. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad mit roten Schutzblechen. Bereits um kurz nach 10 Uhr war es zu einem ähnlichen Fall in einem anderen Wohnhaus in der Straße gekommen. Auch dort flüchtete ein Mann auf einem Fahrrad. Er wird beschrieben als etwa 65 Jahre alt und schmächtig mit einem auffälligen Gang. Er soll lichtes Haar und einen Goldzahn haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht

Vor dem Friedhof in Hage hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen rückwärts geparkten Pkw, einen grauen VW Polo, an der Front. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit an der Hauptstraße, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

