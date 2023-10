Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 29.10.2023

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - wechselseitige Körperverletzung

In einem Tanzlokal in Aurich ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. In den Morgenstunden gerieten ein 21-jähriger aus Ihlow und ein 19-jähriger Auricher in einem Tanzlokal an der Großen Mühlenwallstraße aneinander. Hierbei schlugen sich die beiden Gäste jeweils ins Gesicht und verletzten sich durch die Schläge leicht. Beide wurden aus dem Tanzlokal verwiesen und gegen sie wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Diebstahl eines E-Scooters in Aurich gekommen. Der E-Scooter war vor dem Haupteingang eines Einkaufszentrums am Fischteichweg abgestellt und wurde in der Zeit von 16.15 Uhr und 17.30 Uhr entwendet. Der unbekannte Täter ließ noch ein schwarzes Kabelschloss zurück und entfernte sich mit dem schwarzen E-Scooter von Xaomi. Der Wert des Diebesguts war im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 entgegengenommen.

Südbrookmerland - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Auf dem Parkplatz einer Discothek in Moorhusen ist es zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen gekommen. In der Nacht zu Sonntag wurden die Fahrzeugspiegel von insgesamt zehn Autos durch eine unbekannte Person beschädigt. Die Fahrzeugspiegel lagen teilweise neben den Autos, welche allesamt auf dem Parkplatz einer Discothek in Moorhusen geparkt waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Aurich- Fahren unter dem Einfluss und Fund von Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle in Aurich sind Betäubungsmittel im Fahrzeug gefunden worden. Ein Verkehrsteilnehmer teilte am späten Samstagabend einen Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf der Leerer Landstraße in Aurich mit. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurden bei der Durchsuchung des Autos weitere Betäubungsmittel bei einem 42-jähriger Bremer, welcher als Beifahrer im Fahrzeug saß, aufgefunden und beschlagnahmt. Neben der Einleitung eines Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Middels - Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung von Polizeibeamten

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Trunkenheitsfahrt und der Beleidigung von Polizeibeamten in Middels gekommen. Ein 33-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Auto von einer Discothek in Middels zu einem in der Nähe befindlichen Hotel, obwohl er sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrzeugführer konnte nach einem Zeugenhinweis im Hotel angetroffen werden und wurde schließlich wegen der Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend. Der Österreichische Staatsbürger darf sich dafür nun strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Betrunken auf Feier randaliert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 21-jähriger Mann aus Osteel auf einer Feierlichkeit in der Coldinner Straße in Großheide. Der junge und erheblich alkoholisierte Mann griff dabei zwischen 02:10 Uhr und 02:30 Uhr insgesamt drei Personen körperlich an. Die drei Opfer, ein 47-jähriger Mann aus Großheide und 28-jähriger Mann aus Großheide sowie eine 16-jährige Frau aus Osteel, wurden dabei leicht verletzt. Gegen den 21-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken in Graben gefahren

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann aus Norden mit einem PKW den Marschweg in Norden. Bei einem Wendemanöver geriet der Mann mit dem Fahrzeug in einen Straßengraben. Er blieb dabei unverletzt. Bei der folgenden polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Norder wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

Nesse - Boot geriet in Brand

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr geriet in der Cankebeerstraße in Nesse ein Sportboot in Brand. Das Boot war auf einem Trailer auf einem Hofgelände abgestellt. Es wurde durch den Brand komplett beschädigt. Die Schadenssumme wird auf 55.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Burhafe - Sachbeschädigung an Pkw

Ein schwarzer BMW ist am Donnerstag in Burhafe zerkratzt worden. Unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag, 26.10.2023, in der Zeit von 07.20 Uhr und 16.30 Uhr die beiden Fahrzeugseiten eines schwarzen BMW. Das Auto war auf dem Parkplatz einer gemeinnützigen Einrichtung im Osterpiep in Burhafe abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen kleineren vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Nach Streitigkeiten eine Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:04 Uhr in der Mühlenstraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 40-jährigen und einem 35-jährigen Wittmunder. Im Rahmen dieses Streites schlug der 40-jährige die Scheibe einer Haustür ein, verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 35-jährige Wittmunder blieb unverletzt und konnte in der Wohnung verbleiben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

