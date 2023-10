Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Norden - Diebstahl auf Sportplatz

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei ist am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in die Wallstraße in Aurich gerufen worden. Gemeldet wurde dort eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort trafen die Beamten einen 34-jährigen Mann an. Er gab an, soeben von zwei männlichen Personen vom Fahrrad gerissen und geschlagen worden zu sein. Die Täter seien in Richtung ZOB geflüchtet. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet Personen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Diebstahl auf Sportplatz

Auf einem Sportplatz an der Wurzeldeicher Straße in Norden kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Sprecherkabine des Fußballplatzes und entwendeten ein Mikrofon. Zudem wurde eine Sitzbank beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell