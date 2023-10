POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Utarp - Versuchter Einbruch Unbekannte haben in Utarp versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Terrassentür auf einem Grundstück an der Esenser Straße zu schaffen, ein Einstieg erfolgte jedoch nicht. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 18.10.2023, bis Mittwoch, 25.10.2023. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 ...

