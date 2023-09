Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneuter Diebstahl bei Einrichtungshaus in Hessisch Oldendorf - Ein Täter festgenommen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (04.09.2023), kam es gegen 23.45 Uhr in der Welseder Straße in Hessisch Oldendorf erneut zu einem Diebstahl. Bereits Ende August kam es dort zu einer gleichgelagerten Tat. Auch dieses Mal öffneten Täter gewaltsam eine Umzäunung und entwendeten Gartenmöbel von dem Gelände eines Einrichtungshauses. Die Möbel verluden sie in ein mitgeführtes Fahrzeug.

Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete eine Person fußläufig vom Tatort. Ein Täter (62 Jahre aus Hessisch Oldendorf) konnte durch einen Zeugen im Außenbereich des Geschäftes festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Für die Suche nach dem Flüchtigen, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung nach dem zweiten, bislang unbekannten Täter verlief jedoch negativ. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und prüft zurzeit, ob Zusammenhänge zu anderen Taten bestehen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell