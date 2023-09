Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter reißen Zigarettenautomaten von Wand - Wer kann Hinweise geben?

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (06.09.2023) gegen 03:00 Uhr, kam es in der Hohensteinstraße in Hessisch Oldendorf zu einem schweren Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befestigten unbekannte Täter an einem dortigen Zigarettenautomaten mehrere Spanngurte und rissen diesen anschließend, unter Zuhilfenahme eines Pkw, von der Wand. Anschließend schleiften sie ihn hinter dem Fahrzeug her. Im Bereich eines naheliegenden Feldweges, hielten sie an und öffneten den Automaten gewaltsam. Aus diesem wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Nachdem eine Zeugin zunächst einige Dorfbewohner informierte, erhielt die Polizei erst einige Stunden später Kenntnis von der Tat. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000,00EUR.

Die Polizei bittet: Sollten Sie eine Straftat beobachten, informieren Sie bitte umgehend ihre Polizei unter dem Notruf 110.

Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder dem Pkw machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln, unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

