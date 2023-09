Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Bad Münder - Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung

Bad Münder (ots)

Vom 28.08.2023 bis zum 01.09.2023 veranstaltete das Polizeikommissariat Bad Münder eine Verkehrssicherheitswoche.

Ziel dieser Aktionswoche war es, Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der Hauptunfallursachen zu sensibilisieren, die Regeltreue zu fördern und für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu werben, um Verkehrsunfällen präventiv entgegenzuwirken. Dazu wurden Thementage veranstaltet, an denen der Fokus auf unterschiedlichen Schwerpunkten lag. Hier ging es insbesondere um die Bereiche "Fahrtüchtigkeit" (Montag, 28.08.2023), "Geschwindigkeitskontrollen" (Dienstag, 29.08.2023), "Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs" (Mittwoch, 30.08.2023) aber auch um den Bereich "Prävention" (Donnerstag, 31.08.2023). Am Donnerstag konnten sich Interessierte, an einem Informationsstand auf dem örtlichen Wochenmarkt, über Präventionsangebote und die Verkehrssicherheitsarbeit im Allgemeinen informieren und mit ihrer Polizei vor Ort ins Gespräch kommen. Zusammen mit der Kreisverkehrswacht, konnten auch Gefahrensituationen interaktiv erlebt werden.

Unterstützt wurde die Polizei an den Kontrolltagen von weiteren Behörden wie der Bundespolizei, der Stadt Bad Münder, dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der Kreisverkehrswacht Hameln-Pyrmont, dem Hauptzollamt Braunschweig, dem Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, sowie dem Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität.

Insgesamt konnten 345 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei zwei Personen konnten zudem offene Haftbefehle vollstreckt werden. Vier Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen, da bei ihnen der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln bzw. Alkohol bestand. Des Weiteren konnten Verstöße gegen das Abfall- und Arbeitsrecht und das Fahrpersonalrecht geahndet werden. Weitere 32 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden u.a. wegen der Benutzung von mobilen Endgeräten während der Fahrt oder der Missachtung der Anschnallpflicht eingeleitet. Zwei Personen, die ihren Pkw ohne gültigen Führerschein führten, müssen sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Eine zum Abschluss der Woche geplante Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs, musste aufgrund der Wetterprognose und der Notwendigkeit der eingeplanten Kräfte in anderen Einsätzen, entfallen. Dennoch zieht Polizeihauptkommissar Lars Garbers Bilanz: "Insgesamt betrachtet, hat die Verkehrssicherheitswoche gezeigt, dass die polizeilichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unerlässlich sind. Über die alltäglichen Unfallaufnahmen und Verkehrskontrollen im Rahmen der Streifenfahrten hinaus, sind Kontrollaktionen oder Sicherheitswochen immer wieder eine sinnvolle Ergänzung, um polizeilich Präsenz zu zeigen, einen gewissen Kontrolldruck aufzubauen und letztlich so für einen verkehrserzieherischen Effekt zu sorgen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Netzwerkpartner funktioniert in unserem Landkreis nahezu reibungslos - die Ordnungsbehörden haben Hand in Hand für eine erfolgreiche Woche gesorgt, obschon es personell im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Bad Münder zwischenzeitlich auch mal eng geworden ist."

