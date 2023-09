Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl von hochwertigen Baumaschinen - Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag (03.09.2023), zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr, kam es in der Straße "Lange Wand" in Bad Pyrmont zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen, gelangten die bislang unbekannten Täter durch einen Zaun auf das Gelände einer dortigen Baufirma. Dieser Zaun wurde zuvor gewaltsam geöffnet. Auf dem Firmengelände entwendeten die Täter von einer Freifläche sogenannte Rüttelplatten und Rüttelstampfer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 19.000 EUR.

Personen, die zum Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell