Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrüche in Wohngebäude - Wer kann Hinweise geben?

Hessisch Oldendorf/ Pötzen (ots)

Zwischen Freitag (01.09.2023), gegen 14:00 Uhr, und Samstag (02.09.2023), gegen 08.00 Uhr, kam es in der Haddesser Straße in Hessisch Oldendorf, OT Pötzen, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. Dort wurden mehrere Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Auch an einer auf dem Grundstück befindlichen Gartenhütte, wurde die Zugangstür gewaltsam geöffnet. Bei der Tat wurde Schmuck entwendet.

Am Samstag (02.09.2023), kam es gegen 04:45 Uhr in der Haddesser Straße in Hessisch Oldendorf, OT Pötzen, zu einem weiteren Einbruch in ein Wohngebäude. Ein Zeuge bemerkte einen Taschenlampenschein und verständigte wenig später die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen, benutzte ein bislang unbekannter Täter eine im Garten befindliche Leiter, bestieg diese, und öffnete im 1. Obergeschoss des Gebäudes gewaltsam ein Fenster. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob hierbei Diebesgut erlangt wurde und ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Täter, soll sich mit einem weißen VW Caddy vom Tatort entfernt haben.

Die Polizei bittet: Sollten Sie verdächtige Feststellungen machen, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten, informieren Sie bitte umgehend Ihre Polizei unter dem Notruf 110.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

