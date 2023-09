Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung in Deensen durch Farbschmierereien

Deensen (ots)

Nachdem bereits Anfang August diverse Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Stadtoldendorf festgestellt wurden, erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Stadtoldendorf am Sonntag (03.09.2023) Kenntnis von neue Farbschmierereien, diesmal in der Gemeinde Deensen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind diese von Samstag (02.09.2023) auf Sonntag (03.09.2023) im hintere Bereich des Schulhofes der Grundschule sowie an einem Bushaltestellenhaus im Ortsbereich entstanden. Die Farbschmierereien zeigen in den meisten Fällen die Zahl "96" und wurden mit grüner Farbe gesprayt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweis zu den Verursachern geben können. Hinweise bitte an die Polizei Stadtoldendorf unter der Telefonnummer 05532/504750 oder per Email an: poststelle@pststadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell