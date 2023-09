Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer - Verursacher und Zeugen gesucht

Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (31.08.2023), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Bundesstraße 83 von Hehlen in Richtung Bodenwerder. In Höhe des Anschlusses der Bundesstraße 240, streifte nach bisherigen Erkenntnissen ein überholendes Fahrzeug den Fahrradfahrer mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein bisher unbekannter Zeuge, las ein Kennzeichenfragment HOL - ?? ??? ab.

Dieser Zeuge oder der Führer des Fahrzeugs, der den Unfall nicht zwangsläufig bemerkt haben muss, wird gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Kraftfahrzeug machen können, werden gebeten sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell