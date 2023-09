POL-HM: Lkw fährt auf Pkw auf - Zwei Personen leicht verletzt

Bodenwerder (ots) - Am Donnerstag (31.08.2023) kam es gegen 08:15 Uhr in der Straße "Im Hagen" in Bodenwerder vor einer Bankfiliale zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen, hob ein ca. 70 Jahre alter Mann an einem dortigen Geldautomaten Bargeld ab. Hinter diesem befand sich ein jüngerer Mann, welcher eine Kapuze trug. Diese beiden Männer befanden ...

mehr