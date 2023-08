Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchter Raub vor Bankfiliale - Polizei sucht Opfer und wichtigen Zeugen!

Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (31.08.2023) kam es gegen 08:15 Uhr in der Straße "Im Hagen" in Bodenwerder vor einer Bankfiliale zu einem versuchten Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen, hob ein ca. 70 Jahre alter Mann an einem dortigen Geldautomaten Bargeld ab. Hinter diesem befand sich ein jüngerer Mann, welcher eine Kapuze trug. Diese beiden Männer befanden sich anschließend gemeinsam vor der Filiale und schienen Geld zu tauschen. Als der Senior sich von dem unbekannten, jungen Mann wegdrehte, soll dieser den 70-Jährigen von hinten angesprungen haben und habe ihm das Portemonnaie entreißen wollen. Eine unbeteiligte Zeugin schritt rechtzeitig ein und schrie den Täter an. Daraufhin ließ dieser von dem Senior ab und entfernte sich zu Fuß.

In diesem Moment kam ein weiterer unbeteiligter, unbekannter Mann auf die Situation zu und erklärte, dass er den Täter kenne. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 25- 30 Jahre alt - Ca. 190 cm groß - Sehr schlank - Schmales Gesicht - Dunkle Haare - Rotes Shirt mit Kapuze - Schwarze Hose und schwarze Schuhe - Schwarzer Rucksack mitgeführt

Die Polizei Bodenwerder sucht insbesondere den männlichen Zeugen, der den Täter erkannt haben will. Dieser wichtige Zeuge wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 35 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Blonde Haare (Topfschnitt) - Augenscheinlich guter Zahnstatus

Auch der Senior wird gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder zu melden. Bei ihm soll es sich um einen ca. 70 Jahre alten Mann von normaler Statur handeln. Er soll ca. 175 cm groß sein und eine Brille, sowie beige-braune Kleidung getragen haben. Er habe mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen.

Die Polizei Bodenwerder bittet Zeugen, insbesondere den Hinweisgeber und das Opfer, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell